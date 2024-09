VIDEO – Genoa-Verona 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Verona, partita della terza giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

BLITZ SCALIGERO – Genoa-Verona 0-2 nella partita delle 18.30 della terza giornata di Serie A. Genoa e Verona hanno iniziato bene il campionato. Il Grifone di Gilardino ha conquistato quattro punti durante le prime due uscite contro Inter e Monza. Quanto agli scaligeri, dopo il clamoroso 3-0 al Napoli, sono capitolati lunedì scorso contro la Juventus con lo stesso punteggio. A Marassi, match intenso e giocato con un buon ritmo. Dopo l’occasione di Messias, al 27′ arriva la più grande palla-gol dei primi 45′: cross basso di Sabelli ed esterno sinistro di Vasquez che centra una clamorosa traversa. Nella ripresa, il Genoa si spegne e sale in cattedra il Verona di Zanetti. Al 51′, Messias si divora un gol a tu per tu col portiere e quattro minuti più tardi, gli ospiti segnano con Tchatchoua, bravissimo ad anticipare Martin. Dunque, la regola più tremenda del calcio viene confermata: gol sbagliato gol subito. Il Verona non smette di attaccare e dieci minuti più tardi trova anche il raddoppio: braccio di Thorsby e per Ayroldi è calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia Tengstedt. Primo gol in Serie A per l’attaccante danese, preso in prestito dal Benfica. Nel finale, gli ospiti si avvicinano pure al terzo gol. La gara finisce 2-0 per la squadra di Zanetti. Prima sconfitta in campionato per il Genoa.

GENOA-VERONA 0-2 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Genoa-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.