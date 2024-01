VIDEO – Genoa-Torino 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Genoa-Torino, match della ventesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata al Luigi Ferraris di Genova.

VINCONO LE DIFESE − Genoa-Torino 0-0 nella ventesima giornata di Serie A. A Marassi va in scena Genoa-Torino, match tra due squadre reduci da un buon momento di forma. Il Grifone si affida in avanti alla coppia Gudmundsson-Retegui, mentre il Toro va con Sanabria e Zapata. Ma almeno nei primi 45′ gli attacchi si annullano a vicenda, grazie all’ottima organizzazione difensiva delle due difese. Due le occasioni più importanti della prima frazione di gioco: una per Buongiorno al quarto d’ora di testa e l’altra con Malinovskyi, che trova le manone prodigiose di Milinkovic Savic. Nella ripresa, il canovaccio non cambia: difese top e attacchi in difficoltà. Al 67′ palla-gol per Sanabria, che però non trova di poco la porta. All’86’ la risposta ancora di Malinovskyi, che conclude dal limite dell’area trovando ancora Milinkovic Savic. Il match finisce a reti inviolate.

Video con gli highlights di Genoa-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.