VIDEO – Genoa-Roma 1-1, gol e highlights della partita

Genoa-Roma, match della quarta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marassi.

PARI NEL FINALE – Genoa-Roma disputata alle 12:30 per la quarta giornata di Serie A 2024-25, si è conclusa con un rocambolesco pareggio per 1-1, grazie a un gol all’ultimo secondo di Koni De Winter. La Roma sembrava vicina alla vittoria, ma il Genoa è riuscito a strappare un punto prezioso, lasciando i giallorossi con l’amaro in bocca. La partita si gioca a ritmi equilibrati, almeno fino al 37′ quando Artem Dovbyk ha portato in vantaggio i giallorossi sfruttando la parata del portiere a distanza ravvicinata. La rete è stata convalidata dopo una lunga revisione VAR a causa di un problema tecnico. La Roma ha mantenuto il pallino del gioco per gran parte della prima frazione, ma non è riuscita a concretizzare altre occasioni. Nella ripresa, il Genoa ha reagito, spingendo forte soprattutto negli ultimi venti minuti abbondanti, mettendo in sofferenza la retroguardia giallorossa. Il Genoa non ha mai mollato e ha trovato il pareggio al 96′ con un colpo di testa di De Winter. De Rossi, visibilmente frustrato, è stato espulso poco prima del pareggio per proteste. Questo risultato lascia la Roma con soli tre punti in quattro partite, mentre il Genoa sale a cinque punti in classifica​.

GENOA-ROMA 1-1 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Genoa-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.