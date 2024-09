VIDEO – Genoa-Juventus 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Juventus, partita del sabato delle 18 della sesta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

RITORNO AL SUCCESSO – Genoa-Juventus 0-3 nella partita della sesta giornata di Serie A. Altro clean-sheet, ancora 0 gol subiti in campionato, e successo fondamentale per la classifica e l’umore bianconero. Lo stadio Marassi è deserto a causa della squalifica per i tifosi genoani. Il primo tempo non trasmette tantissime emozioni, i tiri da una parte e dall’altra sono pochissimi. Succede tutto nei secondi 45 minuti, quando Dusan Vlahovic finalmente si sblocca. Al 48′ segna su calcio di rigore, al 55′ invece incrocia di sinistro sul secondo palo con un tiro rasoterra perfetto. Nel prosieguo della gara la Juventus colleziona occasioni da rete ma non concretizza. Teun Koopmeiners manca il primo gol in maglia bianconera sbagliando a porta vuota una rete già fatta, il compagno Francisco Conceicao però non lo imita e segna il definitivo 3-0 al 90′. Il Genoa si rende pericoloso solo con una conclusione di Bohinen dalla distanza. La Juventus sale così al primo posto a quota 12 punti sorpassando Milan e Inter a 11. Torino e Napoli devono ancora giocare e tenteranno il contro-sorpasso nelle rispettive sfide.

GENOA-JUVENTUS 0-3 − GLI HIGHLIGHTS

Video di Genoa-Juventus ripreso dal canale YouTube ufficiale della Serie A.