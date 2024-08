VIDEO – Genoa-Inter, l’ultimo precedente tra le due squadre: la decide il ‘Campeón’!

Prosegue la marcia di avvicinamento a Genoa-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati nel tardo pomeriggio alle ore 18.30. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e risalente al marzo 2024, con una vittoria per 2-1 che ha segnato un altro tassello nella corsa al ventesimo scudetto.

PRECEDENTE – Inter e Genoa si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la prima giornata della Serie A 2024-2025. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 4 marzo 2024, è arrivata un’importante vittoria casalinga per 2-1 per i nerazzurri, ennesimo importante tassello della corsa al ventesimo scudetto, arrivato proprio al termine di un campionato stradominato. Una partita che sembra dare tranquillità ai tifosi nerazzurri, che al 30′ vedono andare in vantaggio la squadra grazie alla rete di Kristjan Asllani – titolare al posto dell’acciaccato Hakan Calhanoglu – dopo solo mezz’ora, per poi veder arrivare il raddoppio di Alexis Sanchez al 38′ grazie a un calcio di rigore perfettamente trasformato. Tranquillità che però svanisce nella ripresa, quando l’Inter cala e Johan Vasquez con un siluro dalla distanza accorcia: 2-1 e diverse occasioni per il Genoa, che non riesce però a impedire la vittoria nerazzurra.

Genoa-Inter, il video con gli highlights del precedente stagionale

HIGHLIGHTS – Una partita, questa, che fece capire la grande capacità dell’Inter di vincere nonostante la mancanza di alcuni giocatori importanti (Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu non giocarono) e la stanchezza che iniziava a farsi sentire a inizio primavera. Come detto, un altro importante tassello di una vera e propria cavalcata che portò poi Simone Inzaghi e i suoi ragazzi ad alzare il ventesimo scudetto in faccia proprio al Milan nel derby del 22 aprile.

Qui sopra il video con l’ultimo precedente giocato – lo scorso marzo – tra Inter e Genoa dall’account ufficiale YouTube della Lega Serie A.