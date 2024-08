VIDEO – Genoa-Inter 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Inter, anticipo della prima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



CHE SPRECO! – Genoa-Inter 2-2 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. L’Inter comincia il campionato in vena di regali e butta via una vittoria che sembrava ormai conquistata. Dopo venti minuti a senso unico il Genoa batte una punizione, Mattia Bani colpisce di testa con Yann Sommer addormentato e il rimpallo sulla traversa favorisce la deviazione di Alessandro Vogliacco. Primo gol in Serie A per lui. Splendido il pareggio di Marcus Thuram alla mezz’ora, gran colpo di testa in elevazione su cross di Nicolò Barella. Al 40′ errore difensivo del Genoa, Pierluigi Gollini con la faccia mura Lautaro Martinez e a porta vuota è Milan Badelj a sostituirsi al proprio portiere salvando di testa su tiro di Federico Dimarco. Allo stesso Dimarco annullato a inizio ripresa un gol per fuorigioco, che c’era di Matteo Darmian. L’assistente alza la bandierina anche sullo scavetto di Thuram all’82’, ma sull’assist di Davide Frattesi è in posizione regolare. Ci vuole un po’ per convalidarlo, alla fine Inter in vantaggio. Solo che rovina tutto Yann Bisseck, toccando di mano in posizione folle un cross dalla destra senza troppi rischi. Sommer para la battuta di Junior Messias, che però si fionda sulla ribattuta e fa 2-2 al 95′.

Video con gli highlights di Genoa-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.