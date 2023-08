VIDEO – Genoa-Fiorentina 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Fiorentina, anticipo della prima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



DILAGANTE – Genoa-Fiorentina 1-4 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. La Fiorentina sbanca il Ferraris, dove si festeggiava il ritorno nel massimo campionato del Grifone col record di 27.777 abbonamenti. Risultato già sbloccato dopo poco più di quattro minuti, quando Cristiano Biraghi ne salta due e col destro (non il suo piede) infila l’incrocio. All’11’ Nicolas Gonzalez si libera e calcia da fuori sul palo, ma Giacomo Bonaventura ribadisce in rete. Inizio da incubo per il Genoa, che pure arrivava con entusiasmo, buoni acquisti e la vittoria in Coppa Italia. Milan Badelj al 24′ sfiora l’1-2 con un destro fuori di pochissimo, ma al 40′ Gonzalez fa tris di testa su angolo di Biraghi. La partita di fatto si conclude qui, con la Fiorentina che trova il poker al 56′ con gran palla di Bonaventura per il colpo di testa di Rolando Mandragora (un ex). Due minuti dopo il gol della bandiera del Genoa, con Davide Biraschi che si libera bene in area su palla rimessa in mezzo dopo un corner.

Video con gli highlights di Genoa-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.