VIDEO – Frosinone-Sassuolo 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Sassuolo, match della quarta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



RIMONTA CON GLI EX – Frosinone-Sassuolo 4-2 nella quarta giornata di Serie A. Seconda vittoria in quattro partite per il Frosinone, una delle sorprese di questo inizio di stagione. L’avvio allo Stirpe è tutto del Sassuolo, con Andrea Pinamonti lanciato sul centro-sinistra al 7′ per il destro del vantaggio. Ancora Pinamonti, un ex, si ripete al 24′ con una splendida conclusione dal limite: doppietta. La partita cambia al 45′, quando su cross da sinistra è molto ingenuo Ruan Tressoldi a trattenere Walid Cheddira su un pallone lungo. L’arbitro dà rigore al VAR, proprio Cheddira lo trasforma nel quarto minuto di recupero del primo tempo. È la svolta, col Frosinone che vince nella ripresa grazie agli ex Sassuolo. Su corner da destra schema al limite per il destro perfetto di Luca Mazzitelli, pareggio al 70′. Sei minuti dopo fa a sua volta doppietta, ribadendo in rete in carambola una sua precedente conclusione salvata sulla linea. Matias Soulé potrebbe chiudere i conti a cinque minuti e mezzo dal 90′, con un gran sinistro sul palo. E il legno lo prende anche Luca Garritano, traversa al 92′ con una botta potente in area. Un minuto dopo Stefano Turati fa un miracolo, negando il 3-3 togliendo da sotto la traversa un colpo di testa di Jeremy Toljan. Finale scoppiettante, col Frosinone che al 96′ va in contropiede senza nessun avversario e Cheddira serve Pol Lirola (altro ex!) per il 4-2 a porta vuota.

Video con gli highlights di Frosinone-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.