VIDEO – Frosinone-Napoli 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Napoli, anticipo della prima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



L’INIZIO DEI CAMPIONI IN CARICA – Frosinone-Napoli 1-3 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. Il Napoli ottiene i primi tre punti del suo campionato, cominciando con un successo la difesa del titolo conquistato lo scorso maggio. Col Frosinone però l’inizio della squadra di Rudi Garcia non è certo da campioni in carica, perché in arrivo su un corner il nuovo acquisto Jens Cajuste calcia Jaime Baez concedendo un rigore ai padroni di casa. Dal dischetto Abdou Harroui spiazza Alex Meret, 1-0 al 7′. Non dura però molto, perché al 24′ Matteo Politano sfrutta un pallone vagante in area e col sinistro pareggia. Poco dopo raddoppierebbe Giacomo Raspadori, ma a inizio azione Cajuste (esordio da incubo per lui) è in fuorigioco e il VAR annulla). L’1-2 del Napoli è però solo rinviato, arriva al 42′ quando Giovanni Di Lorenzo da destra mette in mezzo per la girata potentissima di Victor Osimhen che butta giù la porta. Lo stesso Osimhen chiude i conti al 79′, lanciato in campo aperto ancora da Di Lorenzo con la difesa del Frosinone inesistente. Il capocannoniere della scorsa Serie A e il Napoli ripartono quindi da dove avevano lasciato.

Video con gli highlights di Frosinone-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.