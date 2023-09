VIDEO – Frosinone-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Fiorentina, posticipo della sesta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



UN PUNTO A TESTA – Frosinone-Fiorentina 1-1 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Il Frosinone continua il suo ottimo momento, è imbattuto dalla partita inaugurale. Fiorentina pericolosa in avvio, M’Bala Nzola ruba palla a Caleb Okoli sulla linea di fondo e chiama alla parata Stefano Turati. Al quarto d’ora Riccardo Sottil si invola sulla sinistra in contropiede partendo da un corner avversario, ma scivola al momento del tiro. Gol nell’aria per i viola, lo firma il rientrante Nicolas Gonzalez di testa su cross di Alfred Duncan. Dopo tante occasioni nel primo quarto di gara la Fiorentina si accontenta, calando il ritmo. Ne approfitta il Frosinone, che si risolleva e al 70′ pareggia con un traversone di Giuseppe Caso sul secondo palo per il colpo di testa di Matias Soulé. Gol simile a quello dello 0-1, che fissa il risultato definitivo. Nei viola infortunio per Cristiano Biraghi, un altro problema per Vincenzo Italiano.

Video con gli highlights di Frosinone-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.