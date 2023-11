VIDEO – Frosinone-Empoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Empoli, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



RILANCIO IMMEDIATO – Frosinone-Empoli 2-1 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. C’era attesa per capire se e come il Frosinone sarebbe tornato in campo dopo il tracollo di Cagliari. Dopo aver vinto in Coppa Italia sul Torino ai tempi supplementari giovedì i giallazzurri si sono ripetuti, con lo stesso risultato ma entro il 90′ sull’Empoli. Inizio però tutto ospite, con un incrocio dei pali di Matteo Cancellieri dopo ottanta secondi e un gol divorato da Emmanuel Gyasi all’8′. Conto dei legni pareggiato da Luca Mazzitelli al 57′, con un gran tiro sul palo. Il vantaggio del Frosinone è uno spettacolo: cross di Arijon Ibrahimovic e deviazione di tacco volante di Marvin Cuni. Per lui è il primo gol in Serie A, fantastico. Ancora Mazzitelli sul legno, stavolta al 66′ con un destro sulla traversa. Poi tocca a Ibrahimovic, già a segno in Coppa Italia, raddoppiare con un destro potentissimo sotto la traversa al 74′. Francesco Caputo accorcia di testa all’86’ su cross da sinistra di Riccardo Marchizza, ma per l’Empoli è troppo tardi.

