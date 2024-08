VIDEO – Fiorentina-Venezia 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Fiorentina-Venezia, anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



SOLO SEGNO X – Fiorentina-Venezia 0-0 nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. La Fiorentina sa andare avanti soltanto a forza di pareggi. Dopo quello a Parma in campionato e con la Puskas Akadémia in UEFA Conference League ne arriva uno anche col Venezia, in una partita non certo esaltante e col pubblico del Franchi che non gradisce. Ci vuole mezz’ora per un’occasione decente, con rovesciata di Christian Kouamé e parata sulla linea di Jesse Joronen a evitare l’1-0. Poco dopo bella discesa di Fabiano Parisi e sinistro sul primo palo che il portiere del Venezia devia in corner, ripetendosi appena prima dell’intervallo su Amir Richardson. Anche nella ripresa la partita non cresce particolarmente di intensità, anche se il Venezia si fa notare al 68′. Ossia quando Michael Svoboda appena entrato mette in mezzo e Antonio Raimondo devia trovando la parata di Pietro Terracciano. Prima dei copiosi fischi al termine della partita ci prova Cristiano Biraghi: palla a lato.

FIORENTINA-VENEZIA 0-0 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Fiorentina-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.