VIDEO – Fiorentina-Milan 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Milan, posticipo domenicale della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

PAZZA PARTITA – Fiorentina-Milan 2-1 nella partita della settima giornata di Serie A. Il primo tempo si accende subito forte con le due squadre che provano sin da subito a dettare il ritmo. Al 20′ arriva la grande occasione della Fiorentina: Dodo cade a terra in area di rigore e dopo qualche ripensamento, l’arbitro Pairetto chiede l’intervento del VAR. La decisione è netta: calcio di rigore per la Viola che però non riesce a concretizzare. Dal dischetto si presenta Moise Kean che calcia all’angolino basso di sinistra ma Maignan è bravo a parare. Il gol della Fiorentina però è solo rimandato. Al 35′ Yacine Adli porta i padroni di casa in vantaggio. Nel finale di primo tempo la grande occasione per il Milan che dal dischetto non riesce a pareggiare i conti con Theo Hernandez che si fa intuire da De Gea. Il secondo tempo si riapre subito con la Fiorentina in avanti. Pochi minuti di gioco e alla squadra di Raffaele Palladino viene annullato un gol di Moise Kean che risultava in fuorigioco. Al 56′ si ripete come nel primo tempo. L’arbitro richiama il VAR che conferma il rigore al Milan. Sul dischetto si presenta Tammy Abraham che viene però ghiacciato da De Gea. Dopo quattro minuti però arriva il pareggio del Milan. Cross preciso di Theo Hernandez e bellissima deviazione di Puisic. Al 73′ arriva Albert Gudmundsson che riporta la Fiorentina in vantaggio. Nel finale, Theo Hernandez insulta Pairetto e si becca il rosso diretto.

FIORENTINA-MILAN 2-1 − GLI HIGHLIGHTS

Video di Fiorentina-Milan ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.