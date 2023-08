VIDEO – Fiorentina-Lecce 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Lecce, anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



DI RIMONTA – Fiorentina-Lecce 2-2 nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Il Lecce viene fuori alla distanza e trova il quarto punto in due partite, tutti da posizione di svantaggio. Neanche tre minuti e la Fiorentina si illude, con corner di Alfred Duncan e colpo di testa (con deviazione) di Nicolas Gonzalez. La squadra di Vincenzo Italiano fa ampio turnover in vista del ritorno degli spareggi di UEFA Europa Conference League di giovedì col Rapid Vienna, ma per un tempo non si nota. E al 25′ arriva il raddoppio, con gran palla di Lucas Beltran sulla destra nello spazio per Arthur che crossa al centro per il colpo di testa vincente di Duncan. Lo stesso centrocampista al 42′ sfiora il 3-0 con un tiro sul palo. Un errore in uscita della Fiorentina porta al ritorno in partita del Lecce, al 49′ con un gran destro di Hamza Rafia all’incrocio. A un quarto d’ora dal termine Lameck Banda crossa da sinistra e il subentrato Nikola Krstovic, in campo da due minuti, pareggia di testa. Potrebbe rivincerla la Fiorentina, ma la girata aerea di Christian Kouamé finisce sul fondo.

Video con gli highlights di Fiorentina-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.