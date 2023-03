VIDEO – Fiorentina-Lecce 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Lecce, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



BASTA UN AUTOGOL – Fiorentina-Lecce 1-0 nella ventisettesima giornata di Serie A. La Fiorentina trova la settima vittoria consecutiva, ottava nelle ultime nove partite (in mezzo un pareggio). Contro il Lecce ci prova per primo l’ex Riccardo Saponara al 18′, con gran discesa e destro alzato sopra la traversa da Wladimiro Falcone. Lo stesso Saponara però mette il cross da sinistra che Antonino Gallo butta nella sua porta al 27′, anticipando Nico Gonzalez. Poco dopo si fa notare anche un altro ex, Antonin Barak, con controllo e sinistro parato da Falcone. Il Lecce prova a reagire a inizio ripresa, ma la girata col destro di Federico Di Francesco è ben respinta da Pietro Terracciano. È questa l’unica vera occasione dei giallorossi in tutta la partita, che risulta essere la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Nel recupero la chance del 2-0 capita a Sofyan Amrabat, la spedisce sul fondo pur avendo vinto un rimpallo.

Video con gli highlights di Fiorentina-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.