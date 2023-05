VIDEO – Fiorentina-Inter 1-2, finale Coppa Italia: gol e highlights della partita

Fiorentina-Inter, match della finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



COPPA BISSATA! – Fiorentina-Inter 1-2 nella finale di Coppa Italia. Per la nona volta nella sua storia l’Inter alza al cielo la Coppa Italia! Lo fa nonostante all’Olimpico sia la Fiorentina ad andare sopra dopo due minuti e mezzo, con Jonathan Ikoné che manda in tilt la difesa e serve a Nicolas Gonzalez un assist sul secondo palo per l’1-0. A metà primo tempo potrebbe pareggiare Edin Dzeko, ma solo davanti a Pietro Terracciano calcia alto. Ci pensa Lautaro Martinez a evitare guai al 29’, liberato benissimo da Marcelo Brozovic davanti alla porta: destro e pareggio. È il suo centesimo gol con la maglia dell’Inter, ma diventano centouno otto minuti dopo con una gran girata di destro in anticipo su cross di Nicolò Barella. Nella ripresa la Fiorentina ci prova, ha un’occasionissima con Luka Jovic che si libera bene in area ma Samir Handanovic fa un miracolo. Poco dopo il portiere sloveno non è perfetto su Gonzalez, salva sulla linea di testa Matteo Darmian. Per l’Inter ci prova Robin Gosens, devia alto un cross di Romelu Lukaku ma il vantaggio regge.

Video con gli highlights di Fiorentina-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.