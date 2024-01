VIDEO – Fiorentina-Bologna 5-4 DTR, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Fiorentina-Bologna, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 5-4 dopo i tiri di rigore (0-0): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



ANCORA DAL DISCHETTO – Fiorentina-Bologna 5-4 dopo i tiri di rigore (0-0) nei quarti di finale di Coppa Italia. Come agli ottavi contro il Parma un mese fa, la Fiorentina festeggia dal dischetto. Il Bologna si deve mangiare le mani per i legni colpiti fra primo e secondo tempo, che avrebbero potuto sbloccare il match. Poco dopo la mezz’ora strepitosa giocata in dribbling di Joshua Zirkzee, passa dal destro al sinistro e colpisce la traversa. A inizio ripresa mancino angolato di Riccardo Orsolini, pallone sul palo. Gioca un’ottima seconda parte di tempi regolamentari la squadra di Thiago Motta, ma rischiando di perdere al 94′. È Lukasz Skorupski a portare il match ai supplementari, con un miracolo su Lucas Martinez Quarta a seguito di un rimpallo. Ai rigori segnano tutti i primi otto, poi Stefan Posch calcia altissimo l’ultimo della serie per il Bologna. Per la Fiorentina la chance qualificazione ce l’ha Maxime Lopez: la sfrutta, in semifinale Milan o Atalanta.

Video con gli highlights di Fiorentina-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.