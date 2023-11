VIDEO – Fiorentina-Bologna 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Bologna, match della dodicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



TENDENZA RIBALTATA – Fiorentina-Bologna 2-1 nella dodicesima giornata di Serie A. Mai vittoriosa dopo la sosta in campionato, la Fiorentina si risolleva col Bologna che veniva da dieci turni consecutivi senza perdere. Bravissimo Giacomo Bonaventura a sbloccare la situazione al 17′, con un gran destro sotto l’incrocio su suggerimento in area di M’Bala Nzola. Alla mezz’ora punizione da destra, mano in area di Fabiano Parisi e rigore assegnato al VAR. Cambia il rigorista, con Joshua Zirkzee alla battuta centrale per l’1-1 al 33′ ed esultanza come faceva Gabriel Omar Batistuta. Nel recupero del primo tempo segnerebbe Riccardo Orsolini, ma è tutto inutile: fuorigioco, il VAR gli nega l’1-2. E così, appena iniziata la ripresa, cade Jonathan Ikoné trattenuto da Victor Kristiansen ed è rigore. A segnare è Nicolas Gonzalez, 2-1 al 48′. Nuovo intervento VAR all’ora di gioco, per un contatto su Alexis Saelemaekers che l’arbitro Fabio Maresca va a vedere al monitor senza dare rigore.

Video con gli highlights di Fiorentina-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.