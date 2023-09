VIDEO – Fiorentina-Atalanta 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Atalanta, posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



GRAN VITTORIA – Fiorentina-Atalanta 3-2 nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina mette alle spalle i quattro gol incassati dall’Inter e ritrova la vittoria. Al Franchi è l’Atalanta a colpire per prima, al 20′ con un sinistro dal limite di Teun Koopmeiners leggermente deviato da Fabiano Parisi. Reagisce Giacomo Bonaventura, un ex, al 35′ controllando una sponda di Nicolas Gonzalez per il destro del pareggio. Proprio al 45′ risultato capovolto, con cross preciso di Alfred Duncan per il perfetto colpo di testa di Lucas Martinez Quarta a centro area. L’Atalanta non sta a guardare e reagisce al 53′, con incursione in area di Ademola Lookman e conclusione sul primo palo per il nuovo pareggio. All’ora di gioco Gonzalez potrebbe portare ancora avanti i suoi, scavalca Marco Carnesecchi ma manda di poco a lato con un pallonetto. È un errore difensivo dell’Atalanta, con un tocco arretrato di Michel Adopo, a valere il 3-2 con Christian Kouamé bravo ad anticipare il troppo statico Éderson in piena area di rigore. La Fiorentina torna avanti al 76′, e stavolta il risultato non cambia più.

Video con gli highlights di Fiorentina-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.