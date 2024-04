VIDEO – Fiorentina-Atalanta 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Fiorentina-Atalanta, match di andata delle semifinali di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



UN MISSILE – Fiorentina-Atalanta 1-0 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Un eurogol dà alla Fiorentina il primo round. L’Atalanta non ripete certo la prestazione scintillante di sabato scorso a Napoli, avendo enormi difficoltà. I viola hanno il predominio del gioco, riuscendo a sbloccare il risultato al 31′: è un siluro quello di Rolando Mandragora, un sinistro da oltre venticinque metri che prende un effetto incredibile imparabile per Marco Carnesecchi. Pallone all’incrocio e 1-0. Lo stesso Carnesecchi deve opporsi due volte agli attacchi della Fiorentina, per negare il raddoppio. Strepitosa la parata che fa su un colpo di testa di Nicolas Gonzalez, che sembrava destinato in rete. I bergamaschi, con Gian Piero Gasperini squalificato e in tribuna, sfiorano il pareggio soltanto con Mitchel Bakker. Il laterale olandese, liberato da Ademola Lookman sulla sinistra, controlla in piena area e calcia in diagonale sfiorando il palo alla sinistra di Pietro Terracciano. Ritorno a Bergamo fra tre settimane.

FIORENTINA-ATALANTA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Fiorentina-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.