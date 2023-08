VIDEO – Empoli-Verona 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Verona, anticipo della prima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



COLPO ESTERNO COL NUOVO – Empoli-Verona 0-1 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. Il rinnovato Verona inizia il campionato con un successo, dopo la salvezza ottenuta settanta giorni fa allo spareggio. Sette minuti e mezzo e l’Empoli sfiora un eurogol, con gran tiro di Razvan Marin da fuori deviato sulla traversa da Lorenzo Montipò. I toscani sprecano l’1-0 al 42′, quando Tommaso Baldanzi pesca Emmanuel Gyasi solissimo sulla sinistra in area per un destro alto davanti alla porta. Spreco capitale, perché al 75′ Federico Bonazzoli (all’esordio col Verona ed entrato nella ripresa) sfrutta un errore di Elia Caprile in uscita su calcio d’angolo e con una girata sporca mette in rete. Poco dopo Montipò rischia con un’uscita avventata, Stiven Shpendi prova a infilarlo da centrocampo ma non ci riesce. Il grande ex Riccardo Saponara va a un passo dal raddoppio con un tiro fuori di un soffio all’88’, nel recupero Caprile nega la doppietta allo scatenato Bonazzoli.

Video con gli highlights di Empoli-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.