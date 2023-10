VIDEO – Empoli-Udinese 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Empoli-Udinese, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



INIZIO NEGATIVO – Empoli-Udinese 0-0 nel posticipo della ottava giornata di Serie A. L’inizio di stagione dell’Empoli è stato drammatico, ma almeno in quattro partite con Aurelio Andreazzoli in panchina due hanno visto la porta inviolata. L’Udinese, ancora senza successi in campionato, ci prova in avvio con Lazar Samardzic senza però beccare la porta. Lo specchio lo inquadra invece Razvan Marin, chiamando alla bella risposta Marco Silvestri. Al 36′ il portiere ospite fa un miracolo, su tiro a botta sicura di Tommaso Baldanzi. Poi segnerebbe Francesco Caputo, ma è in fuorigioco e il VAR annulla. A inizio ripresa ancora Samardzic, con un sinistro a un passo dall’incrocio. Subito dopo rigore per l’Empoli per presunto fallo proprio di Samardzic su Matteo Cancellieri, che il VAR porta l’arbitro a revocare. Proprio al 90′ l’occasione per prendere i tre punti capita a Cancellieri: gran tiro al volo di sinistro, palla fuori. Fra le due meglio l’Empoli, che ha pure l’ultimo pallone: Nicolò Cambiaghi manda a lato, la partita finisce 0-0.

Video con gli highlights di Empoli-Udinese dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.