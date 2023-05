VIDEO – Empoli-Salernitana 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Salernitana, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



SALVEZZA IPOTECATA – Empoli-Salernitana 2-1 nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. L’Empoli aveva quasi sempre steccato nel girone di ritorno, ma ora trova la seconda vittoria consecutiva che chiude il discorso salvezza. Battuta la Salernitana, che ferma invece una serie incredibile di nove risultati utili consecutivi ma di cui sette pareggi. Al 38′ apre le marcature Nicolò Cambiaghi, di testa su cross dalla destra a battere Guillermo Ochoa. Ci vuole il VAR per convalidare il raddoppio a opera di Francesco Caputo, al 63′. Inizialmente l’assistente dà un fuorigioco sulla mischia, ma Tyronne Ebuehi che serve l’assist per il tap-in di Caputo da due passo è in posizione regolare come il compagno. A cinque minuti dal 90′ torna a segnare dopo sei mesi Krzysztof Piatek, in ribattuta a seguito di un primo tiro di Grigoris Kastanos respinto da Guglielmo Vicario. La Salernitana ha anche l’opportunità per pareggiarla nel lungo recupero (sette minuti), ma su un rimpallo la conclusione di Pasquale Mazzocchi è sporca: finisce fuori.

Video con gli highlights di Empoli-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.