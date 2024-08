VIDEO – Empoli-Monza 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Empoli-Monza, anticipo della prima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



PARI CON POCO – Empoli-Monza 0-0 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. Subito un pareggio senza gol in quello che potrebbe già essere uno scontro salvezza. Prima occasione targata Monza, con un destro dal limite di Daniel Maldini sul fondo non di molto. Empoli che va vicino al gol al 40′, qui è col mancino la conclusione (di Emmanuel Gyasi) con parata di Semuel Pizzignacco. Proprio a un attimo dall’intervallo, nel recupero, punizione in area e da due passi Sebastian Walukiewicz non riesce a mettere in rete. La migliore occasione capita al 74′, sugli sviluppi di un corner palla che rimbalza in area e il sinistro da ottima posizione di Luca Caldirola è alto. Così come, due minuti dopo, un mancino di Lorenzo Colombo su errore della difesa brianzola. Ola Solbakken, appena arrivato a Empoli dalla Roma e subentrato, nel finale si invola da destra sul fondo e mette in mezzo, deviazione e nulla di fatto.

EMPOLI-MONZA 0-0 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Empoli-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.