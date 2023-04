VIDEO – Empoli-Lecce 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Lecce, posticipo della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



VITTORIA COL BRIVIDO – Empoli-Lecce 1-0 nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Si gioca un’ora dopo il calcio d’inizio previsto, per un incendio scoppiato nel prepartita in uno spogliatoio del Castellani. Poi, in campo, l’Empoli ritrova una vittoria che mancava dalla trasferta con l’Inter del 23 gennaio. Mezz’ora senza grossi spunti, poi ci prova Tommaso Baldanzi ma Wladimiro Falcone non ha grossi problemi. Il portiere del Lecce deve invece fare un grande intervento al 41′, per negare l’1-0 a un tiro potente di Francesco Caputo. Una discesa palla al piede per metà campo di Fabiano Parisi vale il rigore per l’Empoli, con Morten Hjulmand che lo affronta fallosamente in area. Dal dischetto va Francesco Caputo e la sua battuta centrale è liberatoria perché aveva segnato solo due gol in campionato, 1-0 al 62′. Poco dopo Filippo Bandinelli si mangia il raddoppio, tirando debolmente addosso a Falcone. Il Lecce non punge e i toscani portano a casa il successo.

