VIDEO – Empoli-Lazio 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Lazio, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



SECONDO POSTO – Empoli-Lazio 0-2 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. La Lazio risponde all’Inter ed effettua il controsorpasso in classifica, chiudendo così al secondo posto dietro solo al Napoli. Pallino del gioco già dal primo tempo dei biancocelesti, che nonostante diverse occasioni non riescono a segnare. Decisivo due volte Guglielmo Vicario, di piede su Patric e per smanacciare un tocco sotto di Ciro Immobile. L’Empoli regge fino al 48′, poi su angolo dalla sinistra il colpo di testa sul primo palo di Alessio Romagnoli non lascia scampo a Vicario. Il portiere di casa nega invece il raddoppio a metà ripresa a Mattia Zaccagni e all’82’ a Immobile, con altre due pregevoli parate. Deve farsi notare anche l’ex Ivan Provedel all’89’ su Nicolò Cambiaghi, che sul proseguimento dell’azione fa fallo su Zaccagni: secondo giallo e rosso. Con l’uomo in più la Lazio chiude i conti nel secondo minuto di recupero, quando Immobile pesca al limite Luis Alberto per un bel destro piazzato.

Video con gli highlights di Empoli-Lazio dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.