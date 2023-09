VIDEO – Empoli-Juventus 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Juventus, match della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



IN SCIA – Empoli-Juventus 0-2 nella terza giornata di Serie A. La Juventus prova a inseguire Inter e Milan, restando a -2 dalla vetta terza assieme al sorprendente Lecce. Dopo dieci minuti un fallo di Danilo da Silva sul portiere Etrit Berisha annulla il successivo gol di testa del brasiliano. Ma, al 24′, proprio Danilo risolve una mischia in area a seguito di angolo con un destro dall’altezza del dischetto. Un intervento di Youssef Maleh su Federico Gatti porta a un rigore per la Juventus, ma Berisha lo para a Dusan Vlahovic (39′) bloccando in due tempi. L’Empoli in campo non c’è, al 59′ Federico Chiesa va via in tunnel e di destro calcia di poco a lato. Segnerebbe anche Paul Pogba (che nel finale accusa un infortunio), ma c’è fuorigioco di Vlahovic sull’assist. Chiesa, all’82’, è lanciato nella sua metà campo da Arkadiusz Milik senza nessun difensore avversario, salta Berisha e mette in rete. Nel finale traversa per Milik e palo per Moise Kean. L’Empoli è l’unica a zero gol e punti.

Video con gli highlights di Empoli-Juventus dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.