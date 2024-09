VIDEO – Empoli-Juventus 0-0, Serie A: gli highlights della partita

L’Empoli ha strappato un prezioso pareggio contro la Juventus nella gara delle 18 e valida per la quarta giornata della Serie A 2024-25, in una gara combattuta allo Stadio Castellani terminata sul punteggio di 0-0. Di seguito gli highlights della partita.

SECONDO PAREGGIO – L’Empoli allenato da Roberto D’Aversa ha saputo resistere agli attacchi dei bianconeri grazie a una solida prestazione difensiva. Nonostante la Juventus abbia dominato nel possesso palla (66%) e tentato ben 15 tiri, solo 3 sono stati nello specchio, evidenziando difficoltà nel trasformare la pressione in vere occasioni da gol. I nuovi arrivati Nico Gonzalez e Koopmeiners si sono visti poco, con Yildiz che in più riprese ha provato ad essere pericoloso cercando di innescare Dusan Vlahovic soprattutto nel corso del primo tempo. Ma il serbo è stato più volte neutralizzato dall’attenta difesa dell’Empoli, con Ardian Ismajli particolarmente efficace nel contenere l’attaccante serbo. Per l’Empoli, l’aggressività e il dinamismo di giocatori come Emmanuel Gyasi e Saba Goglichidze hanno messo in difficoltà le fasce della Juventus. Thiago Motta non va oltre lo 0-0 con l’Empoli e incassa il secondo pareggio consecutivo. L’ultima grande occasione se la procura Gyasi nel recupero, ma Gatti è super ed evita la beffa ai bianconeri.

EMPOLI-JUVENTUS 0-0 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Empoli-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.