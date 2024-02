VIDEO – Empoli-Genoa 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Empoli-Genoa, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



POCHISSIMO – Empoli-Genoa 0-0 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. L’Empoli continua a fare punti dall’arrivo di Davide Nicola in panchina: sono cinque in tre partite. Prima occasione per Nicolò Cambiaghi, che al quarto d’ora si libera bene per il tiro ma prende solo l’esterno della rete. Al 26’ farebbe gol il Genoa, su azione da calcio piazzato, ma c’è un fuorigioco e non vale la rete di Stefano Sabelli. A inizio ripresa è invece sfortunato Cambiaghi, che trova di nuovo lo spazio per calciare ma colpisce il palo. La partita resta in equilibrio anche per la ripresa, senza che nessuno riesca a trovare l’acuto vincente. I rossoblù – imbattuti da due mesi – ci provano nel finale con un cross da sinistra per il colpo di testa di Djed Spence, ma sulla linea salva di testa Sebastiano Luperto a portiere battuto. Nel secondo minuto di recupero doppio giallo a Koni De Winter: Genoa in dieci ma non c’è tempo per cambiare il risultato.

EMPOLI-GENOA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Empoli-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.