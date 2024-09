VIDEO – Empoli-Fiorentina 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Empoli-Fiorentina, posticipo della sesta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.

ENNESIMO PARI – Il derby toscano tra Empoli e Fiorentina è terminato 0-0, lasciando i tifosi di entrambe le squadre senza grandi emozioni. Le due squadre si sono affrontate con un atteggiamento tattico piuttosto conservativo: l’Empoli con un 3-1-4-2 e la Fiorentina con un 4-2-3-1, ma nessuna delle due è riuscita a trovare il varco giusto per sbloccare il risultato, rendendo la partita priva di veri sussulti e spettacolo per i tifosi presenti allo stadio​. La partita, disputata al Castellani, è stata caratterizzata da un forte equilibrio, con pochissime occasioni da gol per entrambe le formazioni. L’Empoli ha mantenuto la sua imbattibilità, salendo a quota 10 punti in classifica, mentre la Fiorentina non è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno precedente contro la Lazio. La Fiorentina è apparsa spenta e poco incisiva, incapace di creare veri pericoli alla difesa dell’Empoli, dove il difensore georgiano Goglichidze si è distinto come una delle sorprese della stagione. L’Empoli ha mostrato solidità difensiva, mentre la squadra di Raffaele Palladino ha ancora una volta deluso le aspettative.

EMPOLI-FIORENTINA 0-0 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Empoli-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.