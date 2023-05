VIDEO – Empoli-Bologna 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Bologna, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



RILANCIO DEFINITIVO – Empoli-Bologna 3-1 nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. L’Empoli stravince contro il Bologna, la salvezza per i toscani è ormai cosa fatta. Bastano trentacinque secondi per sbloccare la partita, con palla persa dai rossoblù e cross di Fabiano Parisi per nessuno che a centro area – incredibilmente – Jhon Lucumì mette nella sua porta con un intervento tanto goffo quanto assurdo. Lo stesso Lucumì pareggerebbe al 16′ deviando involontariamente un tiro di Nikola Moro a seguito di corner respinto. Lo fa però con la mano, il VAR annulla. Stesso discorso al 27′ per lo splendido sinistro da poco più di venti metri di Riccardo Orsolini, che a inizio azione si porta avanti il pallone con la mano per saltare un avversario. Così l’Empoli raddoppia nel secondo minuto di recupero del primo tempo, con punizione dalla sinistra spizzata in rete per la deviazione di Jean-Daniel Akpa Akpro. Partita chiusa al 68′, quando Razvan Marin pesca sulla sinistra il liberissimo Nicolò Cambiaghi per la battuta potente del tris. Empoli che chiude in scioltezza e conquista i tre punti. Ininfluente il gol di Orsolini all’88’ (su rigore dato al VAR per un fallo di Filippo Bandinelli su Lucumì) per il 3-1.

Video con gli highlights di Empoli-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.