VIDEO – Cremonese-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Verona, match della trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



SOLO AGGANCIO – Cremonese-Verona 1-1 nella trentaduesima giornata di Serie A. Il Verona non sfrutta del tutto la sconfitta di venerdì dello Spezia: ottiene soltanto un pareggio che vuol dire aggancio ma non sorpasso per uscire dalla zona retrocessione. La volenterosa Cremonese parte meglio, con Lorenzo Montipò subito chiamato in causa da Soualiho Meité da fuori. Un errore di Fabio Depaoli al 9′ manda in porta David Okereke, rientro sul destro e conclusione vincente. Il buon primo tempo grigiorosso lo rovina a inizio ripresa Giacomo Quagliata, che a palla lontana dà un assurdo pugno sul petto a Pawel Dawidowicz. L’arbitro Daniele Doveri, richiamato dal VAR, non può far altro che espellerlo. In undici contro dieci il Verona il pari lo trova al 75′, con cross dalla destra e perfetta coordinazione di Simone Verdi per il tiro di controbalzo che supera diversi avversari per entrare. Poi però Montipò deve superarsi per evitare il 2-1 di Cyriel Dessers.

Video con gli highlights di Cremonese-Verona dal canale ufficiale YouTube della Cremonese.