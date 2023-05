VIDEO – Cremonese-Spezia 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Spezia, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



RILANCIO SALVEZZA – Cremonese-Spezia 2-0 nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Altro che spacciata: la Cremonese non si arrende, prosegue la striscia positiva e attende il risultato del Verona stasera per capire a quanti punti è dal quartultimo posto. Dopo dieci minuti decisivo Marco Carnesecchi, per negare il vantaggio a Kelvin Amian prima (destro dai sedici metri) e Przemyslaw Wisniewski poi (deviazione ravvicinata sul corner successivo). Lo Spezia sembra avere le idee migliori, ma al 41′ l’ennesimo errore stagionale della difesa libera Daniel Ciofani che non perdona. Appena iniziata la ripresa gran destro di Eldor Shomurodov, traversa e rimbalzo in campo: anche sfortunati i liguri. Tante le occasioni per la squadra di Leonardo Semplici, come M’Bala Nzola che manda alto da buona posizione su un corner. La Cremonese regge, attende il momento giusto e raddoppia al 77′: punizione dalla destra e sul secondo palo irrompe di testa Johan Vasquez. Tempismo perfetto quello del messicano, sia per colpire il pallone sia per il momento in cui fare 2-0. Nel finale la chance per accorciare ce l’ha Nzola, ma Carnesecchi tocca quanto basta per tenere la porta inviolata.

Video con gli highlights di Cremonese-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Cremonese.