VIDEO – Cremonese-Fiorentina 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Fiorentina, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



TRIS CONCESSO – Cremonese-Fiorentina 0-2 nella ventiseiesima giornata di Serie A. Terza vittoria in sette giorni per la Fiorentina tra campionato e UEFA Europa Conference League. Fa le prove generali per il gol Rolando Mandragora al 17′, quando da fuori con un sinistro rasoterra in diagonale sfiora il bersaglio grosso. Lo trova dieci minuti più tardi, quando si inserisce su un pallone vagante in area e batte forte a rete. Sempre Mandragora è determinante al termine di una splendida azione al 50′, con duetto con Antonin Barak e assist a porta vuota per il facile tap-in di Arthur Cabral. Il brasiliano, per lungo tempo oggetto misterioso, ora sta trovando continuità a livello realizzativo. E la Cremonese? Non si fa vedere praticamente mai dalle parti di Salvatore Sirigu, alla sua prima in Serie A con la Fiorentina. Il portiere arrivato a gennaio da Napoli deve però evitare che David Okereke riapra la partita all’80’, con un’ottima chiusura in uscita bassa.

Video con gli highlights di Cremonese-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.