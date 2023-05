VIDEO – Cremonese-Bologna 1-5, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Bologna, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



DILAGANTE – Cremonese-Bologna 1-5 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo quasi ventitré anni il Bologna torna a vincere con uno scarto del genere in trasferta. Apre dopo tredici minuti il rientrante Marko Arnautovic, dopo sei mesi di digiuno, di testa su cross di Musa Barrow. Raddoppio al 27′, mischia in area da corner e Lewis Ferguson è pronto a mettere in rete. Nel primo dei due minuti di recupero Marco Carnesecchi esce a vuoto su corner e Stefan Posch punisce l’errore del portiere della Cremonese. Al 62′ filtrante per Riccardo Orsolini, Carnesecchi saltato e sinistro a porta vuota del tris. L’attaccante esulta mostrando una maglia di vicinanza all’Emilia-Romagna, dopo l’alluvione. Lo stesso Orsolini al 73′ è espulso per doppia ammonizione, entrando in ritardo su Johan Vasquez. Pur giocando con l’uomo in meno il Bologna trova il quinto gol all’80’, Nicola Sansone di destro su assist di Musa Barrow. La Cremonese accorcia al 91′ con Daniel Ciofani in girata a seguito di punizione, ma è ormai retrocessa.

Video con gli highlights di Cremonese-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Cremonese.