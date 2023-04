VIDEO – Cremonese-Atalanta 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Atalanta, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



TRE GOL E TRE PUNTI – Cremonese-Atalanta 1-3 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Ci mette quasi un tempo l’Atalanta per sbloccarla, poi vince lo stesso pur avendo concesso il pari. Il secondo gol consecutivo di Marten de Roon apre le marcature, su un tentativo di Duvan Zapata inizialmente fermato al 44’. Marco Carnesecchi invece a inizio ripresa evita lo 0-2 su Ademola Lookman. La Cremonese ha un sussulto e ottiene un rigore subito dopo, per fallo di mano di Rafael Toloi su tiro di Cyriel Dessers. Va Daniel Ciofani che batte potente e fa 1-1 al 56’. Ci pensano però i sostituti di Gian Piero Gasperini a far vincere dalla panchina. Rasmus Hojlun, reduce da quattro gol con la Danimarca, al 72’ va via in progressione a destra e serve un cioccolatino a Jérémie Boga solo da mettere in rete per il nuovo vantaggio. All’89’ potrebbe fare gol lui, ma non sfrutta un grande assist di de Roon e manda a lato davanti alla porta. Con la difesa della Cremonese allo sbando l’Atalanta trova il tris al 93’ con serie di passaggi in area e tap-in di Ademola Lookman.

Video con gli highlights di Cremonese-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.