VIDEO – Como-Inter Women 0-2, gol e highlights Serie A Femminile

Seconda sconfitta in campionato per l’Inter Women che perde sul campo del Como per 2-1. A decidere il match le reti di Picchi e Sevenius, per le nerazzurre gol di Bonfantini su rigore.

SCONFITTA – Grande rammarico per la squadra di Rita Guarino che perde 2-1 in casa del Como Femminile. Grande rimpianto per le nerazzurre che nella ripresa ha colpito un palo con Bonfantini, sfiorando il vantaggio e una traversa con Jelcic, andando vicinissimo al pareggio. Il Como grazie a questa vittoria sorpassa in classifica proprio l’Inter che resta a 10 punti, occupando il quarto posto. Di seguito gol e highlights della sfida pubblicate sul canale YouTube ufficiale del club nerazzurro.