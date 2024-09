VIDEO – Cagliari-Napoli 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Napoli, posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



PER ORA IN TESTA – Cagliari-Napoli 0-4 nel posticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A. Il Napoli dilaga anche oltre quanto mostrato e si prende il primo posto in solitaria in classifica, in attesa dell’Udinese. Fortunati gli azzurri sul vantaggio al 18′, quando su sinistro non certo irresistibile di Giovanni Di Lorenzo la deviazione di Yerry Mina spiazza Simone Scuffet. La partita poco dopo rimane ferma sei minuti, fino al 32′, per un pericolosissimo lancio di fumogeni dal settore ospiti alla Curva Sud, che provoca la rabbiosa reazione dei tifosi del Cagliari. Padroni di casa più volte vicini al pari a inizio ripresa, con un miracolo di Alex Meret sull’ex Sebastiano Luperto e successivamente (56′) una traversa di Razvan Marin deviata proprio dal portiere ospite. Il Cagliari non pareggia e allora è il Napoli a raddoppiare, filtrante di Romelu Lukaku e infila Khvicha Kvaratskhelia. Passano quattro minuti (70′) e su errore di Simone Scuffet Kvaratskhelia rende il favore a Lukaku per il sinistro del tris. Nel terzo e ultimo minuto di recupero completa la goleada Alessandro Buongiorno di testa da corner.

CAGLIARI-NAPOLI 0-4 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Cagliari-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.