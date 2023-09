VIDEO – Cagliari-Milan 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Milan, anticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



L’AGGANCIO – Cagliari-Milan 1-3 nell’anticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A. Il Milan passa in Sardegna e, grazie al successo del Sassuolo sull’Inter, aggancia la vetta della classifica. I rossoneri iniziano bene la partita, ma il Cagliari segna per primo. Al 29’ giocata caparbia di Nahitan Nandez, tocco a Zito Luvumbo e sinistro potentissimo che butta giù la porta di Marco Sportiello per l’1-0. È un grave errore a portare al pari del Milan, al 40’ cross dal fondo di Christian Pulisic per nessuno ma Boris Radunovic non trattiene il pallone e lo lascia nell’area piccola per Noah Okafor, che controlla e mette in rete a porta vuota. Primo gol in Serie A per l’ex Red Bull Salisburgo. E nel primo minuto di recupero del primo tempo la difesa del Cagliari si fa sorprendere ancora, con angolo battuto corto per il cross basso di Tijjani Reijnders e carambola con ultimo tocco da due passi di Fikayo Tomori. I rossoblù ci provano a inizio ripresa, ma all’ora di gioco Pulisic serve all’indietro Ruben Loftus-Cheek per il destro dai venticinque metri del tris. E la mezz’ora finale di partita è senza più storia, col Milan in controllo.

Video con gli highlights di Cagliari-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.