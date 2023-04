VIDEO – Bologna-Udinese 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Udinese, anticipo mattutino della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



TRIONFO ED EUROGOL – Bologna-Udinese 3-0 nell’anticipo mattutino della ventottesima giornata di Serie A. Il Bologna torna a vincere come non succedeva dalla partita contro l’Inter e lo fa in maniera assolutamente pregevole. Soprattutto è pregevole come sblocca il risultato dopo tre minuti, con uno spettacolare tiro di Stefan Posch da venticinque metri imprendibile per Marco Silvestri. Al 12′ già notte fonda per l’Udinese, quando Nikola Moro si inventa uno slalom al limite dell’area e batte a rete per il raddoppio. I friulani, senza il loro tecnico Andrea Sottil fuori per squalifica, non riescono a rientrare in partita nonostante i rossoblù siano senza il portiere Lukasz Skorupski fuori all’ultimo. Anzi, il Bologna fa addirittura il 3-0 al 49′, con Musa Barrow che partecipa alla festa con un destro secco al termine di una combinazione ai sedici metri. Thiago Motta si rilancia alla grande e potrebbe garantirsi un finale con corsa per l’Europa.

Video con gli highlights di Bologna-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.