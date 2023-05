VIDEO – Bologna-Roma 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Bologna-Roma, posticipo pomeridiano della trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



NULLA DI FATTO – Bologna-Roma 0-0 nel posticipo pomeridiano della trentacinquesima giornata di Serie A. La Roma fa inevitabile turnover in vista del ritorno delle semifinali di Europa League col Bayer Leverkusen e si allontana dal quarto posto. Debutta Mile Svilar e il primo a impegnarlo è Riccardo Orsolini, con un tiro alzato sopra la traversa. Il miracolo però lo fa Lukasz Skorupski al 24′, col portiere del Bologna strepitoso sulla conclusione di Andrea Belotti. Nella ripresa rischia l’autogol Joaquin Sosa, su un cross da sinistra sul quale Edoardo Bove non era riuscito a intervenire. Ci prova anche Mady Camara, la potenza c’è la precisione poco meno. Un gran lancio di Lorenzo Pellegrini al 77′ manda in porta Tammy Abraham, al quale non riesce di un soffio la deviazione vincente. Quella che invece capita a Gianluca Mancini in mischia all’81’ su punizione, ma senza trovare la porta. Il difensore era entrato al posto di Mehmet Zeki Celik pochi minuti prima, per l’ennesimo infortunio della Roma. Del Bologna l’ultima azione: Joshua Zirkzee si divora l’1-0 calciando sull’esterno della rete al 93′.

Video con gli highlights di Bologna-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.