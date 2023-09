VIDEO – Bologna-Napoli 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Bologna-Napoli, posticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



DISASTRO DAL DISCHETTO – Bologna-Napoli 0-0 nel posticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A. Se lunedì scorso col Verona il Bologna non aveva vinto per via del portiere avversario Lorenzo Montipò stavolta deve accogliere molto meglio questo 0-0, ringraziando il Napoli per l’ennesimo rigore sbagliato negli ultimi anni. Quattro minuti e quaranta per un destro di Victor Osimhen sul palo, con ribattuta di Khvicha Kvaratskhelia sul fondo. In chiusura di primo tempo tentativo da fuori di Giacomo Raspadori: palla alta. Kvaratskhelia al 70′ sfrutta una gran giocata di Piotr Zielinski e va via sul fondo, cross per Osimhen che non riesce a segnare ma nel rimpallo Riccardo Calafiori tocca col braccio. È rigore, seppur dato leggermente in ritardo, ma Osimhen calcia larghissimo alla sinistra di Lukasz Skorupski. Secondo tiro dal dischetto sbagliato dal Napoli in cinque partite, dopo quello di Raspadori col Sassuolo. Lì non aveva causato problemi, con la vittoria per 2-0, stavolta invece di gol non ce ne sono. E Osimhen quando esce (sostituito) è polemico verso Rudi Garcia.

Video con gli highlights di Bologna-Napoli dal canale ufficiale YouTube del Napoli.