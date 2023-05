VIDEO – Bologna-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Juventus, posticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



SERIE INTERROTTA – Bologna-Juventus 1-1 nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. La Juventus smette di perdere ma non ritrova la vittoria, deve accontentarsi di un pareggio e resta sempre sotto la Lazio. Dopo sei minuti Riccardo Orsolini è sgambettato da Danilo da Silva, l’arbitro però fa proseguire. C’è un lungo check soprattutto perché il VAR in quel momento non funziona, ma alla fine da Lissone arriva lo stesso l’indicazione del rigore. Trasforma lo stesso Orsolini al 10′, Bologna in vantaggio. Reazione della Juventus affidata a Nicolò Fagioli, ma Lukasz Skorupski è strepitoso su tiro a botta sicura. Alla mezz’ora fallo di Jhon Lucumì su Arkadiusz Milik, anche qui l’arbitro dà punizione ma il VAR segnala come sia sulla linea: nuovo rigore. Dal dischetto pessima esecuzione di Milik, con saltello e passaggio a Skorupski che addirittura blocca. L’attaccante polacco si rifà all’ora di gioco, sfruttando un rimpallo su incursione di Federico Chiesa per tirare stavolta forte e fare 1-1. Su rovesciata di Orsolini ha la palla buona Joshua Zirkzee, ma Wojciech Szczesny tocca quanto basta per anticiparlo. Dieci minuti dopo (84′) Michel Aebischer va sulla destra, tiro a lato. L’ultimo spreco è di Matias Soulé: cross lungo smanacciato da Skorupski, ha la porta vuota e incredibilmente svirgola da due passi.

Video con gli highlights di Bologna-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.