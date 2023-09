VIDEO – Bologna-Cagliari 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Cagliari, anticipo della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.

IL REGALO ALLA FINE – Bologna-Cagliari 2-1 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Il Bologna trova in maniera quasi inaspettata la prima vittoria in campionato, dopo una sconfitta e un pareggio. I felsinei cominciano bene, con un gran destro di Jesper Karlsson da quasi trenta metri all’incrocio dei pali. Ma al 22′ emerge il Cagliari, lancio lungo per Zito Luvumbo che sfrutta un’indecisione e si invola incrociando per il primo gol in Serie A. Il vantaggio ospite regge fino al 59′, poi la prima indecisione difensiva: triangolazione a liberare Joshua Zirkzee e sinistro sul primo palo con Boris Radunovic non certo preciso, 1-1. Un cross di Victor Kristiansen è respinto da Alessandro Di Pardo, secondo l’arbitro Daniele Orsato col braccio: rigore, il VAR non cambia la decisione. Riccardo Orsolini, entrato da poco, stampa il suo sinistro sulla traversa e il punteggio non cambia (75′). Ma a un minuto dal 90′ su tiro di Kristiansen la parata di Radunovic è difettosa, Giovanni Fabbian appena entrato si trova lì e ringrazia. Anche per lui è il primo gol in Serie A.

Video con gli highlights di Bologna-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.