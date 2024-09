VIDEO – Bologna-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Atalanta, posticipo del sabato della sesta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.

PARI CON GRANDI GOL – Bologna-Atalanta 1-1 nella partita della sesta giornata di Serie A. Nel primo tempo, le due squadre si dividono le opportunità. Al 18′, grandissima occasione per Lookman, che lanciato da De Ketelaere, trova la super risposta di Skorupski. Il Bologna non sta a guardare e risponde due minuti dopo con un ispiratissimo Santiago Castro, che ha in Lautaro Martinez un punto di riferimento calcistico. Al 38′, l’Atalanta si avvicina al vantaggio con Brescianini, che va via a Lucumì in area di rigore, ma sul più bello tira docile tra le braccia di Skorupski. Sarà l’ultima giocata dell’ex Frosinone, costretto successivamente ad uscire per infortunio. Nella ripresa, ancora tanto ritmo. Pronti-via e dopo un minuto, Castro s’inventa il gol dell’1-0 con un fantastico tiro all’angolino. Al 51′, Lucumì la fa grossa atterrando De Ketelaere: l’arbitro prima fischia il rigore, dando il giallo al difensore, ma dopo check del Var il penalty si trasforma in punizione. Cambia pure il cartellino, che da giallo diventa rosso. Inizia così un’altra partita: Atalanta all’arrembaggio e Bologna in difesa. Nel finale, Samardzic prima colpisce il palo all’88’ e poi al 90′ trova l’1-1.

