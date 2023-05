VIDEO – Atalanta-Verona 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Verona, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



RIMONTA EUROPA – Atalanta-Verona 3-1 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. L’Atalanta vince e rimane in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Il Verona colpisce però per primo, all’11’ filtrante di Filippo Terracciano per Darko Lazovic e il diagonale di destro è vincente. Dopo un rigore negato per evidente fallo di mano di Isak Hien l’Atalanta la pareggia al 22′, con un bel destro di Davide Zappacosta. È però un errore assurdo di Lorenzo Montipò al 53′ a capovolgere il risultato, con insensato dribbling nell’area piccola su Mario Pasalic perdendo palla e portando al 2-1. Su assist di Ademola Lookman chiude i conti Rasmus Hojlund al 62′, con un sinistro secco per il tris. Prova a rientrare in partita il Verona, con un bel tiro da fuori di Ibrahim Sulemana sulla parte alta della traversa. Poco dopo prova l’orrore come Montipò anche Marco Sportiello, ma è fortunato perché il rimpallo su Adolfo Gaich manda il pallone sul palo.

Video con gli highlights di Atalanta-Verona dal canale ufficiale YouTube del Verona.