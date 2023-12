VIDEO – Atalanta-Salernitana 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Salernitana, ultima partita della sedicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è conclusa con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.



MENO DUE DALLA CHAMPIONS LEAGUE – Atalanta-Salernitana 4-1 nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Partita divertente e ricca di occasioni al Gewiss Stadium di Bergamo. Gli ospiti partono fortissimo e dopo 9′ passano in vantaggio: punizione di Candreva e stacco imperioso di Pirola a confezionare l’1-0. Gol firmato da due ex Inter. Nel corso del primo tempo, l’Atalanta prova a cercare il pareggio andandoci vicino all’11’ e al 22′ con Lookman. Ma bravissimo Costil a chiudere l’attaccante nigeriano. Nella ripresa, la Dea si scatena. In quattro minuti ribalta il risultato: prima pareggia con un altro super gol Luis Muriel e poi Pasalic realizza il sorpasso. La Salernitana non ci sta e rimane comunque in partita, sfiorando il pareggio prima con Ikwuemesi, stoppato da Carnesecchi, e poi con Dia, che becca il palo. Nel finale, l’Atalanta fa prima 3-1 con De Ketelaere e poi lo stesso ex Milan mette davanti la porta Miranchuk per il 4-1 finale. Il russo potrebbe anche fare doppietta, ma al 92′ la sua conclusione va ad infrangersi contro il palo. Di seguito il video Atalanta-Salernitana 4-1.

Video Atalanta Salernitana con fonte dal canale YouTube ufficiala della Serie A.