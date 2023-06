VIDEO – Atalanta-Monza 5-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Monza, match della trentottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 5-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



CHIUSURA AL MEGLIO – Atalanta-Monza 5-2 nella trentottesima giornata di Serie A. L’Atalanta dipendeva da se stessa e fa il suo: vince 5-2 ed è in Europa League. Col Monza undici minuti e mezzo per sbloccarla, cross dalla sinistra di Joakim Maehle e colpo di testa al limite dell’area piccola di Teun Koopmeiners. E lo stesso centrocampista olandese raddoppia all’inizio del recupero del primo tempo, quando su recupero alto scambia con Maehle e segna dopo il primo tiro respinto da Michele Di Gregorio. Un sussulto per il Monza al 51′, quando un gran sinistro dell’ex Andrea Colpani su assist di Dany Mota permette di accorciare. Ma rovina tutto Marlon, con uno schiaffo a Koopmeiners a palla lontana a venti minuti dalla fine che gli costa il rosso diretto. Monza in dieci in un periodo in cui era l’Atalanta a lamentarsi di più, con Gian Piero Gasperini espulso per proteste. Fa 3-1 Rasmus Hojlund al 74′, in tap-in su cross da sinistra di Koopmeiners. E sempre Koopmeiners completa una serata da urlo (tre gol e un assist) con la tripletta nella maniera migliore possibile: calcia da centrocampo, sulla linea del fallo laterale, e impallina Michele Di Gregorio. Ininfluente il 4-2 di un altro ex Atalanta, Andrea Petagna, che va via di forza all’81’. Nel secondo degli otto minuti di recupero chiude i conti Luis Fernando Muriel con un bel destro lanciato in profondità.

Video con gli highlights di Atalanta-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.