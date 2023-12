VIDEO – Atalanta-Milan 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Milan, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



MENO NOVE – Atalanta-Milan 3-2 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. L’Atalanta ritrova una vittoria che gli mancava dal 9 novembre in generale e dal 30 ottobre in campionato, e lo fa all’ultimo respiro. Dopo otto minuti potrebbe sbloccarla l’ex Charles De Ketelaere, ma su sponda di Ademola Lookman riesce nell’impresa di mandare altissimo da due metri. Vantaggio solo rimandato al 38′, quando Lookman passa in mezzo a due e con un tiro deviato fa 1-0. A recupero scaduto angolo per il Milan, palla dentro e colpo di testa del pareggio del rientrante Olivier Giroud. Atalanta di nuovo avanti al 55′, con cross basso proprio di De Ketelaere e doppietta di Lookman. Giorgio Scalvini a un quarto d’ora dalla fine vince due contrasti di forza, tiro parato da Mike Maignan che fa un miracolo sulla respinta di Lookman. Dal possibile 3-1 si va al 2-2 in pochi minuti, all’80’ cross basso di Christian Pulisic da sinistra e tap-in di Luka Jovic appena entrato. Nel recupero (93′) ingenuità di Davide Calabria, fallo evitabile su Aleksej Miranchuk e secondo giallo. In undici contro dieci l’Atalanta la vince al 95′: Miranchuk fa proseguire in area per un altro subentrato, Luis Fernando Muriel, spettacolare colpo di tacco e Maignan stavolta non può fare nulla. Milan a -9 dall’Inter.

Video con gli highlights di Atalanta-Milan dal canale ufficiale YouTube del Milan.