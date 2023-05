VIDEO – Atalanta-Juventus 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Juventus, anticipo mattutino della trentaquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



SECONDO POSTO – Atalanta-Juventus 0-2 nell’anticipo mattutino della trentaquattresima giornata di Serie A. La Juventus sorpassa la Lazio e adesso è seconda in classifica. L’Atalanta si mangia le mani per la sfortuna, che al 25′ si materializza con un palo di Giorgio Scalvini di testa su corner, con Wojciech Szczesny immobile. Sono tante le occasioni per i bergamaschi, ma il gol non arriva. E – come succede pressoché sempre in certi casi – poi lo subisce. Al 56′ Samuel Iling-Junior recupera palla, scende sulla sinistra e serve Adrien Rabiot sul cui cross una respinta fa carambolare il pallone proprio sull’inglese, al primo gol in questa Serie A. A un quarto d’ora dal termine punizione toccata per Teun Koopmeiners, Szczesny è bravissimo sul suo sinistro dal limite. Così come Marco Sportiello all’89’ su contropiede e tiro di Dusan Vlahovic, con Davide Zappacosta che prende il palo nell’azione seguente da fuori. Nell’ottavo minuto di recupero riparte Federico Chiesa, serve Dusan Vlahovic che di sinistro la piazza sotto l’incrocio. Con esultanza polemica (e ammonizione evitabile) per i tifosi dell’Atalanta che lo stavano insultando.

Video con gli highlights di Atalanta-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.